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Ümraniyeliler, çay ve simit eşliğinde boğazın tadını çıkardı - Son Dakika

Ümraniyeliler, çay ve simit eşliğinde boğazın tadını çıkardı

01.07.2021 00:58
Ümraniyeliler, çay ve simit eşliğinde boğazın tadını çıkardı, System.String[]

Ümraniye Belediyesi tarafından pandemi sonrası her hafta düzenlenmekte olan boğaz turu, ilçe sakinlerinin ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Ümraniye Belediyesi tarafından pandemi sonrası her hafta düzenlenmekte olan boğaz turu, ilçe sakinlerinin ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı'nın İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarına dair bilgiler aktardığı gezide Ümraniyeliler çay ve simit ikramı eşliğinde boğazın tadını çıkardı.

Ümraniye Belediyesi tarafından pandemi sonrası her hafta Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleşen boğaz turunda, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın katılımıyla Ümraniye sakinleri keyifli bir gün yaşadı.

İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkarmak isteyen 7'den 70'e tüm ilçe sakinleri Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Katılımın ücretsiz olduğu turda vatandaşlar belediyenin ikramı olan çay ve simit ile İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkardı. Boğaz turunda vatandaşlara eşlik eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tek tek tüm masalara konuk olarak vatandaşlarla sohbet etti.

Ümraniyelilere, Ümraniye Belediyesi tarafından ulaşım hizmeti de ücretsiz olarak sağlanırken, belirlenen noktalardan otobüslerle alınan vatandaşlar Üsküdar'dan boğaza açıldı. Katılımcıların HES kodu kontrolüyle içeriye alındığı, yaklaşık iki saat süren Boğaz turunda tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı, Avrupa ve Anadolu Yakasının tarihi ve turistik mekanlarına dair bilgiler aktararak katılımcılara rehberlik yaptı. Öte yandan turda canlı Türk Sanat Müziği dinletisiyle de katılımcılara güzel bir gün sunuluyor.

"Ümraniye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz"

Etkinlikten memnun olduğunu belirten Ümraniye ilçesi sakini Gazi Koç, "Ümraniye Belediyemizin bizim için sağlamış olduğu bu geziden ötürü Ümraniye Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl da aynı seferler düzenlenmişti. İsmet Başkanımızın katkılarıyla Ümraniye vatandaşlarına sağlanan bu hizmetten çok mutluyuz. Çok keyif aldık. Pandeminin bitişiyle birlikte organize edilen bu seferlerden çok mutlu olduk, ailecek buradayız. İsmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ümraniye'de olmaktan çok mutluyuz." dedi.

"Ümraniye halkını boğazla buluşturuyoruz"

Vapur turunda açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniye Belediyesi olarak Ümraniye halkını boğazla buluşturuyoruz. Üsküdar Belediye Başkanı kardeşimle onun vapuruyla bu turu düzenliyoruz. Temmuz ayı itibariyle daha hızlı olarak Ümraniye'deki çocuklarımızı Ümraniye'deki gençlerimizi Ümraniye'deki hanım kardeşlerimizi Ümraniyemizdeki beyleri vapur seyahatinin devamına çağırıyorum. Bu vesileyle bütün mahallelerden haftanın üç, dört günü inşallah bu sıcak günlerde serinliyoruz. İstanbul Boğazımızın tarihini, dokusunu, havasını, deniz havasını alıyoruz bundan dolayı da memnun oluyoruz. İnşallah diğer gezilerimiz var. Biliyorsunuz devam ettiğimiz geçen senelerde Bursa gezimiz, Çanakkale tarihi gezimiz, Edirne tarihi gezimiz var. Ayrıca İstanbul'un içindeki saraylar, Sultanahmet, Ayasofya Camimizin gezisi, Topkapı Sarayı gibi gezilerimize de devam ediyoruz. Bu etkinlikleri ne kadar çok yaparsak, biz ondan çok memnun oluruz. Başta bu gemiyi tahsis eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi kardeşime, Ümraniye halkına, bütün ekibe, bu etkinlikleri duyuracağınız için basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İsmet Yıldırım, Ümraniye, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniyeliler, çay ve simit eşliğinde boğazın tadını çıkardı - Son Dakika


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