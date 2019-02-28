Son Dakika Haberleri: Ümraniyelilerden Ataç'a Ziyaret

Ümraniyelilerden Ataç'a Ziyaret

1 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ümraniye ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği ile bir araya geldi.

Ümraniyelilerden Ataç'a Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ümraniye ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemşehri derneklerinin temsilcileri ile görüşmelerini sürdürüyor. Ümraniye ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Adil Şahin ve dernek üyeleri de Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada dernek faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgiler veren Şahin, başarılı çalışmalarından dolayı da kendisini tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek dernek çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:25 Kaynak: İHA

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