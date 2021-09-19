Ümraniyespor: 0 - 0

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Burak Şeker xx, N. Dinçer Demir xx, Suat Güz xx

ADANASPOR: Goran xx, Evren xx, Roche xx, Uğurcan xx, Donkor xx, Bruns xx, Celil xx(Rüştü dk.88?), İsmail xx, Serdar xx (Samet dk. 70 x), Ahmethan xx (Orkan dk. 83 ?), Ozegovic xxÜMRANİYESPOR: Burak xx, Alim xx, Glumac xx, Vrsajevic xx, Ercan xx, Kayra xx, Serkan xx(Yusuf dk. 82?), Camara xx (Onur dk. 65 x), Oğuz xx (Emre dk. 82?), Del Valle xx, Kehinde xxSarı kartlar: İsmail ( Adanaspor ), Ercan (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Adanaspor, evinde evinde ağırladığı Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı.9'uncu dakikada Ümraniyespor'da Oğuz, ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top auta gitti.31'inci dakikada Ümraniyespor'da sağ kanatta Del Valle'nin ortasında, ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz'un yaptığı vuruş auta çıktı.37'nci dakikada Adanaspor'un ceza sahası içerisinde savunmadan seken topa röveşata vuran Camara, topu üstten auta attı.39'uncu dakikada Adanaspor'da Donkor'un sol kanattan açtığı ortaya İsmail kafayla vurdu fakat kaleci Burak, topu kornere çeldi.

84'üncü dakikada Adanaspor'da Donkor'un sol kanatta verdiği ara pasla topla buluşan Orkan'ın ceza sahası içe açtığı ortada top, kaleci Burak'ın elinde kaldı.