Ümraniyespor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 2
1 saat önce
İSTANBUL / DHASTAT: Ümraniye BelediyesiHAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku TunavelioğluÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69 Madinda), Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk.
İSTANBUL/ DHA
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku Tunavelioğlu
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69 Madinda), Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 61 Vasilogiannis), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 1 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Sow (Dk. 66 Poepon)
GOLLER: Dk. 31 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 45 ve 73 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Alaaddin Okumuş, Karahan Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Uğur Arslan Kuru, Kerim Avcı, Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1. Lig'in 26'ncı hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Ümraniyespor'u 2 - 1 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:54 Kaynak: DHA
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