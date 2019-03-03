Ümraniyespor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

İSTANBUL/ DHA
STAT: Ümraniye
Belediyesi
HAKEMLER: Cihan Aydın
, Deniz Turgut
, Hakan Karabalcık
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl
, Gökhan Lale, Serkan Göksu
, Recep Aydın
, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen
), Emircan Altıntaş
, Atabey Çiçek
(Dk. 45 2 Vasilogiannis)
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz
, Fatih Kızılay
(Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay
Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı
, Batuhan Kurt
GOLLER: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor
)
Spor Toto 1. Lig'in 24'üncü haftasında Ümraniyespor, evinde Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), 60'ıncı dakikada Vasilogiannis ve 88'inci dakikada Emircan Altıntaş kaydetti.