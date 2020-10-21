Ümraniyespor: 4-2

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Çetin (xxx), Uygar Bebek (xxx), Özgür Ertem (xxx)

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Adana Demispor, evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 4-2 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

11'inci dakikada Adana Demirspor atağında Volkan Şen'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hasan Kılıç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.32'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında orta sahadan hızlı çıkan Dibba, sağ kanattan ceza sahasına giren Hasan'ı gördü. Topla buluşan Hasan, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-036'ncı dakikada Ümraniyespor atağında rakip savunmayla ceza sahasındaki mücadele sonucu Akabueze yere düştü. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.37'nci dakikada Ümraniyesporlu Gökhan penaltı vuruşunda topun başına geçti. Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1İlk yarı, Adana Demirspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle son buldu.47'nci dakikada Ümraniyespor beraberliği yakaladı. Kullanılan korner sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Fernandes, topu ağlarla buluşturdu: 2-2.52'nci dakikada Adana Demirspor bir kez daha önce geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Erkan Zengin'in sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Eyüp'ün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-2.69'uncu dakikada Adana Demirspor atağında soldan hızlı çıkan Erkan içeriye yerden sert bir orta yaptı. Ümraniyespor savunmasında Fernandes son anda araya girerek mutlak golü engelledi.79'uncu dakikada Adana Demirspor atağında sol kanatta topla buluşan Erkan Zengin, ceza sahası çizgisine kadar sürdüğü topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 4-2

Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.