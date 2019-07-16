Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor'a Fransız forvet
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Ümraniyespor'a Fransız forvet

10 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fransız forvet Ghislain Gimbert'i transfer etti.

Ümraniyespor'a Fransız forvet, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fransız forvet Ghislain Gimbert'i transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun Fransa İkinci Futbol Ligi takımı AC Ajaccio'dan transfer edildiği ifade edildi.
Gimbert'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Ajaccio, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:30 Kaynak: AA
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