Ümraniyespor'a Fransız forvet
10 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fransız forvet Ghislain Gimbert'i transfer etti.
Spor Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:30 Kaynak: AA
Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Fransız forvet Ghislain Gimbert'i transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncunun Fransa
İkinci Futbol
Ligi takımı AC Ajaccio
'dan transfer edildiği ifade edildi.
Gimbert'le 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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