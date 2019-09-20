Ümraniyespor'a isim sponsoru
20 dakika önce
TFF 1. Lig kulübü Ümraniyespor, isim sponsorluğu için bilgi teknolojileri şirketi Cesar Grup ile anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:18 Kaynak: AA
TFF 1. Lig kulübü Ümraniyespor, isim sponsorluğu için bilgi teknolojileri şirketi Cesar Grup ile anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz isim sponsorluğu için Cesar Grup ile anlaşmış olup, 2019-2020 sezonu boyunca Cesar Grup Ümraniyespor olarak mücadele edecektir." ifadesine yer verildi.
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