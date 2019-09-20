Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor'a isim sponsoru
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Ümraniyespor'a isim sponsoru

20 dakika önce

TFF 1. Lig kulübü Ümraniyespor, isim sponsorluğu için bilgi teknolojileri şirketi Cesar Grup ile anlaşmaya vardı.

Ümraniyespor'a isim sponsoru, System.String[]

TFF 1. Lig kulübü Ümraniyespor, isim sponsorluğu için bilgi teknolojileri şirketi Cesar Grup ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz isim sponsorluğu için Cesar Grup ile anlaşmış olup, 2019-2020 sezonu boyunca Cesar Grup Ümraniyespor olarak mücadele edecektir." ifadesine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:18 Kaynak: AA
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