Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor'a isim sponsoru
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Ümraniyespor'a isim sponsoru

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz isim sponsorluğu için Cesar Grup ile anlaşmış olup, 2019-2020 sezonu boyunca Cesar Grup Ümraniyespor olarak mücadele edecektir.

Ümraniyespor'a isim sponsoru, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz isim sponsorluğu için Cesar Grup ile anlaşmış olup, 2019-2020 sezonu boyunca Cesar Grup Ümraniyespor olarak mücadele edecektir." ifadesine yer verildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:40 
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