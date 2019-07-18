Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor'a Nijeryalı 10 numara
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Ümraniyespor'a Nijeryalı 10 numara

48 dakika önce

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Nijeryalı ofansif orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi transfer etti.

Ümraniyespor'a Nijeryalı 10 numara, System.String[]
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Nijeryalı ofansif orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Boluspor'da geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
10 numara pozisyonunda görev yapan Akabueze, geride kalan sezon 1. Lig'de 32 maçta 9 gol kaydetmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:54 Kaynak: AA
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