Ümraniyespor'a Nijeryalı 10 numara
48 dakika önce
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Nijeryalı ofansif orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 08:54 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Nijeryalı ofansif orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'yi transfer etti.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, geride kalan sezonu Boluspor
'da geçiren 30 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
10 numara pozisyonunda görev yapan Akabueze, geride kalan sezon 1. Lig'de 32 maçta 9 gol kaydetmişti.
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