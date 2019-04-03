Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor - Akhisarspor: 0-1

Ümraniyespor - Akhisarspor: 0-1

1 saat önce

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa SavranlarÜMRANİYESPOR: Metin - Alaaddin (Dk. 86 Uğur), Merthan, Tarık, Yasir, Recep (Dk. 77 Timur), Muhammed, Vasilogiannis (Dk. 61 Leandro), Serkan, Emircan, AtabeyAKHİSARSPOR: Lukac - Caner, Aykut, Cocalic (Dk.

Ümraniyespor - Akhisarspor: 0-1, System.String[]


STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Savranlar

ÜMRANİYESPOR: Metin - Alaaddin (Dk. 86 Uğur), Merthan, Tarık, Yasir, Recep (Dk. 77 Timur), Muhammed, Vasilogiannis (Dk. 61 Leandro), Serkan, Emircan, Atabey

AKHİSARSPOR: Lukac - Caner, Aykut, Cocalic (Dk. 89 Eray), Kadir, Zeki, Bilal (Dk. 65 Sissoko), Regattin, Güray (Dk. 71 Bokila), Rotman, Manu

GOL: Dk. 86 Bokila (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Rotman, Aykut, Sissoko, Bokila (Akhisarspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ümraniyespor, sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.

8'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Alaaddin'in ortasında ceza sahası içinde Emircan'ın kafa vuruşu sol kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

39'uncu dakikada sol kanattan Regattin'in ortasında savunmadan seken top Güray'da kaldı. Güray'ın ceza saha içi sağ çaprazdan gelişine şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

45+1'inci dakikada Serkan'ın ceza saha yayının sağ tarafından sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

54'üncü dakika sağ çaprazda topla buluşan Vasilogiannis'in ceza sahasına girer girmez sert tuşunda top sol kale direği dibinden auta çıktı.

63'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emircan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Leandro'nun sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

83'üncü dakikada orta alanda topla buluşan Manu, rakibini geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçmek istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Metin'de kaldı.

85'inci dakikada Karahan'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa Timur sert vurdu; kaleci Lukac topu güçlükle kornere çeldi.

86'ncı dakika sağ kanatta topla buluşan Manu'nun ortasında ceza saha içinde boş durumda bulunan Bokila, penaltı noktası üzerinde gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Akhisarspor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:10 Kaynak: DHA

Aleks Taşçıoğlu, Serkan, Spor
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