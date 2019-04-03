Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor - Akhisarspor Maçının Ardından

Ümraniyespor - Akhisarspor Maçının Ardından

51 dakika önce

Ahmet Taşyürek: İkinci maç için ümitlerimiz devam ediyorAkhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: Zor geçeceğini biliyordukKAAN ÜLKER / İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Ahmet Taşyürek: İkinci maç için ümitlerimiz devam ediyor

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: Zor geçeceğini biliyorduk

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini ifade eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Son vuruşlarda yetersizdik. 86'ncı dakikada üst üste pozisyona girdik. Korner kullandık. İki oyuncumuz altyapılarda öğretilen taktik faul yapılması gereken, kartın görülmesi gereken pozisyonda temizliklerinden dolayı yapmadı ve yediğimiz golle 1-0 bitirdik. Rakibimiz geçen senenin kupa şampiyonu. Bir maç kaybettik. Tekrarı var, sorun değil. Lige dönmek zorundayız. 6 puan değerinde maçlarımız var. Adana Demirspor ve Altınordu ile oynayacağız. Yoğun bir program var. 1-0 kaybettik ama ikinci maç için ümitlerimiz devam ediyor. Çocuklar da çok üzgün. Futbolda bunlar da var. Yaşaya yaşaya deneyim yaşıyorsunuz. Bugün becerikli değildik" ifadelerini kullandı.

AKHİSARSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERCAN KAHYAOĞLU: ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK

İyi bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu ise, "Düşündüklerimizin yapmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Zor geçeceğini biliyorduk. Fırsatları yakaladık. Son bölümünde daha çok bizim düşündüğümüz şeyler oldu. Neticeyi aldık. Gol yemeden gol atmayı düşünüyorduk. Bunu da başardık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ahmet Taşyürek'in açıklamaları

Ercan Kahyaoğlu'nun açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:48 Kaynak: DHA

Spor
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