Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor - Akhisarspor Maçının Ardından

Ümraniyespor - Akhisarspor Maçının Ardından

42 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında olan Ümraniyespor - Akhisarspor karşılaşmasının ardından Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ve Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında olan Ümraniyespor - Akhisarspor karşılaşmasının ardından Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ve Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek değerlendirmelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:57 Kaynak: AA

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