Ümraniyespor - Akhisarspor Maçının Ardından
42 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında olan Ümraniyespor - Akhisarspor karşılaşmasının ardından Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ve Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek değerlendirmelerde bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası
yarı final ilk maçında olan Ümraniyespor - Akhisarspor karşılaşmasının ardından Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu ve Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek
değerlendirmelerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:57 Kaynak: AA
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