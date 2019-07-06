Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, Ali Han Tuncer'i kadrosuna kattı
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Ümraniyespor, Ali Han Tuncer'i kadrosuna kattı

1 saat önce

Ümreniyespor, geçtiğimiz sezonu Kırşehir Belediyespor'da tamamlayan 23 yaşındaki Alihan Tuncer'i kadrosuna kattı.

Ümraniyespor, Ali Han Tuncer'i kadrosuna kattı, System.String[]
Ümreniyespor, geçtiğimiz sezonu Kırşehir Belediyespor'da tamamlayan 23 yaşındaki Alihan Tuncer'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ümraniye ekibi, bu bağlamda geride kalan sezonun devre arasında Bandırmaspor'dan, Kırşehir Belediyespor'a transfer olan Alihan Tuncer'i renklerine bağladı.

Alihan, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor ve Kırşehir Belediyespor formaları altında toplam 30 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:39 Kaynak: İHA
Kırşehir, Spor
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