Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, Altınordu engelini 4 golle geçti!
Son Dakika Spor Ümraniyespor, Altınordu engelini 4 golle geçti!

Ümraniyespor, Altınordu engelini 4 golle geçti!

1 saat önce

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah ÜnalCesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk.

Ümraniyespor, Altınordu engelini 4 golle geçti!, System.String[]

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir


Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Şahan Yılmaz, Emrah Ünal


Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu (Dk. 71 Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 71 Akabueze), Gomis, Gimbert (Dk. 84 Aykut Emre Yakut)


Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak (Dk. 46 Ali Mert Aydın), Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı, Ersel Aslıyüksek, Muhammed Mert, Anıl Koç (Dk. 46 Okan Derici), Yasin Ozan (Dk. 68 Fatih Aktay)


Goller: Dk. 9 ve 44 Gimbert, Dk. 28 Serkan Göksu, Dk. 38 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Dk. 12 Gökhan Süzen, Dk. 14 Timur Temeltaş, Dk. 81 Fernandes, Dk. 83 Emircan Altıntaş (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 21 Ersel Aslıyüksek, Dk. 67 Berkay Samancı (Altınordu)


Gökhan Süzen, Altıntaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:54 
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