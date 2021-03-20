Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, ikinci yarıda planlarının dışına çıktıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Balıkesir maçını kazanıp o ivmeyle devam etmek istiyorduk. Hafta boyunca hazırlıklarımız iyi geçmişti. İlk yarıda bütün düşündüğümüz planları uyguladık." diye konuştu.

Balıkesirspor'un ciddi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"İlk yarıda net 5 pozisyondan sadece birini değerlendirdik ve attığımız golün ardından yediğimiz golle devre 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıda da planımız aynı mantalite ile devam etmekti ama planların dışına çıktık. Rakibimiz de düşme hattının hemen üstünde olduğu için ciddi bir mücadele ortaya koyup sert savunma yaptı. Beklemediğimiz, bizi üzen bir mağlubiyet oldu. Kalan haftalarda toplayabildiğimiz bütün puanları toplayıp ligi en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz."