Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ve Trabzonspor Yöneticisi Tuncay Uzunal Açıklamalarda Bulundu

Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ve Trabzonspor Yöneticisi Tuncay Uzunal Açıklamalarda Bulundu

5 dakika önce

Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ve Trabzonspor Yöneticisi Tuncay Uzunal açıklamalarda bulundu(Tür: Spor)

Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ve Trabzonspor Yöneticisi Tuncay Uzunal Açıklamalarda Bulundu, System.String[]
Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu ve Trabzonspor Yöneticisi Tuncay Uzunal açıklamalarda bulundu

(Tür: Spor)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:14 Kaynak: DHA

Trabzonspor, Güncel
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