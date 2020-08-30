Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Beşiktaş kaleci alırsa Utku'yu alacağız' - Son Dakika

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Beşiktaş kaleci alırsa Utku'yu alacağız'

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, transfer çalışmalarından, yeni sezon hedeflerine kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Beşiktaş kaleci alırsa Utku'yu alacağız', System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar, transfer çalışmalarından, yeni sezon hedeflerine kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 2020-2021 sezonunda tüm takımlara başarılar dileyerek sözlerine başlayan Aksar, "Tabii biz de bu pandemiden sonra ağırlaşan futbola bir hareket getirmek için hızlı transfer girişi yaptık. Yaklaşık 12 arkadaşımızla yollarımızı ayırdık. Bunun yerine şu ana kadar 11 transfer yaptık. 3-4 gün içinde üç, dört tane daha transferimiz var. Ondan sonra transferi bitiriyoruz. Lige son hazırlıklarımızı yapacağız ve iskeletimizi oluşturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Süper Lig'e çıkmak"

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen fikstür çekimi hakkında da görüşlerini aktaran Tarık Aksar, "Güzel bir fikstür çekimi oldu. Ümraniyespor olarak her dönem play-off'u zorluyoruz. Sanırım bu sefer biraz daha iddialıyız. İlk 2'ye girmek için büyük bir çaba harcayacağız. Futbolcularımda bu arzu ve isteği de görüyorum. Hedefimiz tabii ki Süper Lig'e çıkmak" diye konuştu.

"Bu sene ilk ikiyi zorlayacağız"

Geçen sezona güzel bir başlangıç yaptıklarını ancak devamını getiremediklerine dikkat çeken Başkan Aksar, "Daha sonra yol kazası derler ya, 4-5 maç üst üste mağlubiyetle kapatınca ortalarda yer bulmaya başladık. Bu sefer hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Sait hocamızla beraber, almış olduğumuz seri puanlarla üst sıralardaki yerimizi kesinleştirdik. Daha sonra korona virüs nedeniyle ara verdik futbola. O aradan sonra futbolcuların rehaveti mi deriz, bir korku mu deriz, ne olduğunu anlayamadık ama futbolcularımız tam adapte olamadı ve play-off'a gireceğimizi düşünürken maalesef son 6 maçımızdan sıkıntılı ayrıldık. İnşallah bu sene play-off'u değil, ilk ikiyi zorlayacağız diye düşünüyoruz. Bu fırsat ve imkan önümüze geldi. Bunu değerlendirmek için Süper Lig'de oynamış, hatta Fransa 1. Ligi'nde oynayan futbolcularla beraber yolumuza devam edeceğiz. İnşallah başarılı oluruz" şeklinde konuştu.

"Hiçbir futbolcumuza borcumuz yok"

Pandemi sürecinin kendilerini ekonomik olarak nasıl etkilediğine ilişkin de Aksar, şu cümleleri kurdu:

"Mümkün olduğunca harcamalarımızda açılmıyoruz. Bugün itibarıyla hiçbir futbolcumuza borcumuz yok. Bundan sonraki transferler için de ödeyebilecek şekilde hazırlığımızı yapıyoruz. Ümraniyespor, bugüne kadar hiçbir futbolcusuyla mahkemelik olmamıştır. Futbolcuların bizi tercih etmesindeki en büyük etkenlerden biri de budur. Belki diğer takımlar gibi çok fazla vermiyoruz ama atmış olduğumuz imzaların karşılıklarını bütün futbolculara ödüyoruz."

"Geniş bir kadromuz olsa Süper Lig'i zorlardık"

Geride kalan dönemde dar bir kadroya mücadele etmenin zorluklarını yaşadıklarını belirten Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Biz dar bir kadroyla gidiyoruz. Biz 8-10 transfer yapıp, geri kalan iskelet kadromuzla devam etmek istiyoruz. 14 kişilik banko oynayacak arkadaşlarımızdan 2-3 tanesi sakatlandığı zaman ya da kırmızı kart gördüğü zaman ertesi gün oynanan maçın hepsini kaybettik. Bizim en büyük talihsizliğimiz bu. Geniş bir kadromuz olsa Süper Lig'i zorlardık" dedi.

"Sow kendini ispatlamış bir futbolcu"

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturmuş olan yıldız oyuncu Sow'un transfer sürecini de açıklayan Aksar, "Moussa Sow ile bundan 2.5 ay önce temasa geçtik, boşta olduğunu biliyorduk. Kendisi de nezaketen Fransa'dan kalktı geldi, sağ olsun. Tesislerimizi gördü, hedefimizi, projelerimizi dinledi. 'Ben bu projelerin içinde olurum. Size de hiçbir zaman zorluk çıkartmam' dedi. Fedakarlıklar da yaptı bize. Sow kendini burada ispatlamış, kendini sevdirmiş ahlaklı bir futbolcu. İnşallah güzel maçlara imza atıp Moussa Sow ile Süper Lig'i zorlarız" değerlendirmesinde bulundu.

" Beşiktaş'ın kaleci almasını bekliyoruz"

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ın transferinde son durumun sorulması üzerine Aksar, şu cevabı verdi:

"Sözleşmeli futbolcular var, hala kulüpleriyle devam ediyorlar. Utkudan bahsedeyim; Beşiktaş kaleci alırsa, kendisini alacağız. Anlaştık da ama Beşiktaş'ın kaleci almasını bekliyoruz. Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'deki kulüplerde görüştüğümüz futbolcular var. Bunlar da aynı konumda ve aynı durumdalar. Diğer takımlar transferlerini yapabilirse biz onlardan alacağız. Yapamazlarsa alternatif olarak yurt dışından bakıyoruz."

"Takip ettiğimiz genç arkadaşlarımız var"

Takip ettikleri genç oyuncuların bulunduğunu da dile getiren Başkan Aksar, "Bize katkı sağlayacak insanları istiyoruz. Bizde oynasın, sonra gitsin Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da oynasın. Bizde olduğu sürece bize ne katkı sağlayacak? Biz buna bakıyoruz. Ümraniyespor olarak alt yapımızda 220 tane lisanslı sporcumuz var. 260'a yakın da futbol okullarında öğrencilerimiz var. Bu sene Ümraniyespor'da olmayanı yaptık; 8 tane gencimize bir şans tanıdık. Gençler iyi topçular, bunları profesyonel yaptık. Hatta bu dönem 4 tane futbolcumuzu A takım kadrosunda direkt oynatacak kapasiteye getirmeye çalışıyoruz. Bu çocukları hem Ümraniyespor'a hem de Türk futboluna kazandıracağız. Bunlar da bunu vadediyor. Bizim tek kurtuluşumuz alt yapıdan çıkartacağımız futbolcular. Yoksa ne kaleci, ne santrfor, ne de stoper yetişir. Biz bunu gördük ve bazı tedbirler alıyoruz" diye konuştu.

"TFF'den destek olunursa alt yapımızdaki futbolcuları Türk futboluna kazandırırız"

Maddi sıkıntılar sebebiyle alt yapıdaki futbolcularla profesyonel sözleşme imzalamakta zorlandıklarını ve TFF ya da sponsorların bu konuda kulüplere destek olması gerektiğini savunan Tarık Aksar, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Hepimiz diyoruz ki; 'Türk futbolunun kurtuluşu gençlerde'. Herkes söylüyor ama kimse ucundan tutmuyor. Hiçbir destek göremiyoruz. Bizim gelirlerimiz belli, gelirlerimiz A takıma yetmiyor. 220 tane alt yapıdaki futbolcumuza hem forması hem yemeği derken zorlanıyoruz. Benim alt yapıdan çıkaracağım belki 12-13 futbolcu var. Ama maalesef onlara ödeyeceğimiz sigortalar, vergiler bize yük oluyor diye çıkartamıyoruz. Ama bize TFF'den ya da başka sponsorlardan destek olunursa alt yapımızdaki değerli futbolcuları Türk futboluna kazandırırız. Tabii ki kazan-kazan olacak. Önce biz kazanacağız, sonra Türk futboluna bu futbolcuları kazandıracağız. Hatta yurt dışına futbolcu ihraç etmemiz lazım. Bakıyorum; Hırvatistan'ın nüfusu İstanbul kadar yok bile. Adamlardan devamlı futbolcu alıyoruz. Niye? Alt yapıya önem veriyorlar, yetiştiriyorlar ve satıyorlar. 85 milyonluk Türkiye'de bizim bunu başarmamız lazım. Benim buraya geldiğimde ilk gün söylediğim tek şey var; 'Alt yapıya çok önem vereceğim ve her sene en az 3-4 tane futbolcuyu A takıma çıkartacağım'. Benim amacım bu."

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:24

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar: 'Beşiktaş kaleci alırsa Utku'yu alacağız' - Son Dakika Spor

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