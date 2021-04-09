Ümraniyespor-Bursaspor maçını Hakan Ceylan yönetecek

TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Bereket Sigorta Ümraniyespor- Bursaspor maçında İzmir bölgesi üst klasman hakemi Hakan Ceylan düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre 11 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor maçını İzmir bölgesi üst klasman hakemi Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan yönetiminde bugüne kadar 6 maça çıkan Bursaspor, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken, Ümraniyespor da çıktığı 10 maçtan 8 galibiyet, 1 yenilgi, 1 kez de beraberlik elde etti. - BURSA