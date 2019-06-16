Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi
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Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi

8 dakika önce

Ümraniyespor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa Tarık Aksar seçildi.

Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi, System.String[]
Ümraniyespor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa Tarık Aksar seçildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ümraniyespor kulübümüzün olağan seçimli genel kurulu yapılmıştır. Tek aday olarak katılan Tarık Aksar, Ümraniyespor kulübümüzün yeni başkanı olmuştur." denildi.
Açıklamada, "Göreve geldiği günden bugüne, kulübümüzü Amatör Lig'den Spor Toto 1. Lig'e taşıyarak büyük hizmetler veren Sayın Recep Yoğurtçu Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.
Geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig'i 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı final oynamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:52 Kaynak: AA
Twitter, Spor
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