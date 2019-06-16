Ümraniyespor'da başkanlığa Tarık Aksar seçildi
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Ümraniyespor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa Tarık Aksar seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 07:52 Kaynak: AA
Ümraniyespor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa Tarık Aksar seçildi.
Kırmızı-beyazlı kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "Ümraniyespor kulübümüzün olağan seçimli genel kurulu yapılmıştır. Tek aday olarak katılan Tarık Aksar, Ümraniyespor kulübümüzün yeni başkanı olmuştur." denildi.
Açıklamada, "Göreve geldiği günden bugüne, kulübümüzü Amatör Lig'den Spor Toto 1. Lig'e taşıyarak büyük hizmetler veren Sayın Recep Yoğurtçu Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz." ifadelerine de yer verildi.
Geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig'i 8. sırada tamamlayan Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası
'nda ise yarı final oynamıştı.
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