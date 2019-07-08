Ümraniyespor'da transfer
2 gün önce
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir'den Muharrem Öner'i 2 yıllığına kiraladı.
Spor Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:56 Kaynak: AA
Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir
'den Muharrem Öner'i 2 yıllığına kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sağ bekle 2 yıl için kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.
Muharrem Öner, geçen sezonu da TFF 3. Lig ekibi Esenler
Erokspor'da kiralık olarak geçirmişti.
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