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Ümraniyespor'da transfer

2 gün önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir'den Muharrem Öner'i 2 yıllığına kiraladı.

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Başakşehir, Spor
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir'den Muharrem Öner'i 2 yıllığına kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sağ bekle 2 yıl için kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.
Muharrem Öner, geçen sezonu da TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:56 Kaynak: AA
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