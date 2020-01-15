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Ümraniyespor'da Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi
6 saat önce
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:42
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