Ümraniyespor'da Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümraniyespor'da Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor

Ümraniyespor'da Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi

6 saat önce

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ümraniyespor'da Valentin Lazar'ın sözleşmesi feshedildi, System.String[]

Ümraniyespor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:42 
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