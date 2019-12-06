Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor Eskişehir'den eli boş döndü
Son Dakika Spor Ümraniyespor Eskişehir'den eli boş döndü - Son Dakika Spor

Ümraniyespor Eskişehir'den eli boş döndü

6 saat önce

Deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 kaybeden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, "Eskişehirspor'un bulduğu ikinci gol kırılma noktası oldu" dedi.

Ümraniyespor Eskişehir'den eli boş döndü, System.String[]

Deplasmanda Eskişehirspor'a 3-1 kaybeden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, "Eskişehirspor'un bulduğu ikinci gol kırılma noktası oldu" dedi.


TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Ümraniyespor, Eskişehir deplasmanından eli boş döndü. 3-1'lik skorla mağlup olan Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öncelikle biz bugün 3 tane önemli eksiğimiz ile birlikte buraya geldik. Defans hattında olan iki oyuncumuz yoktu. En büyük sıkıntımız buydu. Ligin en çok gol atan takımıyız ama kolay gol yiyoruz, duran toplarda. Eskişehir'de ilk duran toptan golü buldu. Bizim gördüğümüz bariz bir faul de vardı ama hakem göremedi. İkinci golde kırılma noktası oldu. İkinci yarı golü bulduk ama yetmedi. Eskişehirspor'u kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Ahmet Taşyürek, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ferdi Kadıoğlu attı, sosyal medya yıkıldı!
Max Kruse'nin dürüm yiyerek stattan ayrıldığı anlar kameralara yansıdı! Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt Emre Belözoğlu sinirden reklam panolarını tekmeledi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 03:54:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor Eskişehir'den eli boş döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]