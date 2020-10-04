Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Eskişehirspor kendi evinde Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalırken, iki takım teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Eskişehirspor'da görevinden ayrılan Mustafa Özer'in ardından takımın başında yer alan teknik sorumlu Serkan Topkaya, takımın mücadelesinden memnun olduklarını söyledi. İki pozisyonda verilmeyen penaltılarının olduğunu ifade eden Topkaya, "Maçı iki bölüm halinde değerlendirmek mümkün. Bir gol yediğimiz dakikaya kadar, akabinde golden sonraki dakikalar olmak üzere. Takımımız iyi mücadele etti. Penaltıdan yediğimiz gole kadar girdiğimiz birkaç tane net pozisyonumuz var. Onları değerlendirebilirdik, değerlendirebilseydik şimdi çok daha farklı konumda konuşuyor olurduk. Fakat golden sonra takımımız çok çabuk reaksiyon gösterdi. Güzel bir tepki verdi. Özellikle ikinci yarı başlangıcından itibaren rakip üzerinde baskı kurduk. Neticesinde de golü bulduk. Golden sonra yine baskımız devam etti. Hakem kararlarını eleştirmek istemiyorum. Fakat bizim gördüğümüz Mehmet ve Furkan'ın maruz kaldığı pozisyonlar var. Bize göre penaltıydı. Verilmiş olsaydı, durum çok daha değişik olacaktı. Takımımızın mücadelesinden, geriden gelip reaksiyon göstererek skoru dengelemesinden son derece memnunuz. Şimdi milli maç arası var, eksiklerimizi, neler yapabiliriz diye düşünüp, çalışıp eksiklerimizi gidermeye çalışacağız" dedi.

"MUTLAK GALİBİYET İÇİN GELMİŞTİK"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise Eskişehir'e mutlak kazanmak için geldiklerini ancak istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Eskişehirspor maçını çıkış olarak gördüklerini kaydeden Karafırtınalar, "Eskişehir'e mutlak kazanmak için geldik. İlk hafta kazandık, ondan sonra 2 tane üst üste kaybettik. Bunu da bir çıkış maçı olarak düşünüyorduk. İlk yarı oynadığımız oyun aslında o ışığı verdi bize. Skoru da artırabilirdik. İkinci devrede değişiklik yaptık. Oyun anlayışımızı çabuk hücuma doğru değerlendirelim istedik. Ama maalesef istediğimiz olmadı. Bu sefer birinci bölge savunması yapmaya başladık. Ne hikmetse bizim istemediğimiz bir şeydi. Bunda Eskişehirspor'un istek, arzusu da oyun anlayışının da etkisi vardı. Biz 20 gündür tamamen sosyal mesafe antrenmanı yaptığımız için mücadelelerde biraz eksik kaldık ama mazereti bu kesinlikle değil. Bizim kalitemizin burada çok daha farklı bir oyunla galip gelmesi gerekiyordu. Rakibimizi tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler ama bizim buradan önemli dersler çıkarıp, bu milli takım arasını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz de bunu yapacağız" diye konuştu.