Ümraniyespor - Fenerbahçe Maçından Kareler -1-
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- Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler İSTANBUL - Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler.
- Ümraniyespor - Fenerbahçe
maçından kareler
İSTANBUL - Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
Son Dakika! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor'a 1-0 Yenildi
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