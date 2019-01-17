Ümraniyespor - Fenerbahçe Maçından Kareler -2-
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- Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler İSTANBUL - Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler.
- Ümraniyespor - Fenerbahçe
maçından kareler
İSTANBUL - Ümraniyespor - Fenerbahçe maçından kareler
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:42 Kaynak: İHA
Futbolseverler, Ümraniyespor-Fenerbahçe Maçını Balkondan İzledi
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