Ümraniyespor Finalde Galatasaray'ı İstiyor

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselen Ümraniyespor'u kutladı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselen Ümraniyespor'u kutladı. "Borç yiğidin kamçısı değildir" diyen Başkan Can, Ümraniyespor'un da Ümraniye Belediyesi gibi borçsuz bir şekilde bu günlere geldiğinin altını çizdi. Hasan Can, kupada yarı finali geçerek finalde Galatasaray'la eşleşmek istediklerini, bu sayede de Avrupa'da mücadele etme şansı yakalayacaklarını söyledi.



Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselen Ümraniyespor hakkında açıklamalarda bulunmak üzere başkanlık makamında basın toplantısı düzenledi. Öncelikle Türkiye Kupası yarı finalisti Ümraniyespor'u tebrik eden Başkan Hasan Can, "Dün akşam Ümraniyespor - Trabzonspor karşılaşması 3-1 Ümraniyespor'un galibiyetiyle neticelendi. Böylece Ümraniyespor çeyrek finalden yarı finale yükselen takım oldu. Daha önce de Fenerbahçe'yle oynamıştık. Her iki karşılaşmada da Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'ndan elemiştik. Şimdi de yarı finale yükselen takım Ümraniyespor oldu. Ümraniyeli olarak, Ümraniyespor'un dipten bu günlere gelişini gözleyen ve katkı sağlayan bir belediye başkanı olarak mutluyuz" diye konuştu.



Başkan Can: "İnşallah final oynarız"



Futbolda kazanan ve kaybedenin belli olmayacağına vurgu yapan Başkan Hasan Can, "Bu bir spordur, futboldur. Top yuvarlaktır. Kimin galip geleceği, kimin yenileceği belli olmaz ama kazanan her zaman sevinir, kaybeden üzülür. Burada aslolan centilmence karşılıklı tebrikleri sunabilmektir. Çünkü Ümraniyespor bu tebriği hak ediyor diye düşünüyorum. Biz 15 yıl önce göreve geldiğimizde Ümraniyespor amatör kümedeydi. Şu anda 3 yıldır 1. Lig'de oynuyoruz. 15 yılda aşağı yukarı 6 lig yükselmişiz. 3 senenin üçünde de, hemen hemen ilk 6'nın içerisinde, play-off oynayan takımlardan biridir Ümraniyespor. Şansı yaver gitmedi, Süper Lig'e çıkamadı ama her zaman için iyi takımlardan bir tanesidir. En önemlisi futbol maliyetli bir iştir. Bu açıdan baktığımızda Ümraniyespor, çok mütevazi bütçeyle bu başarıları elde eden bir takımdır ve 1. Lig'deki diğer takımlarla mukayese ettiğinizde bütçe itibarı ile kıyaslanmayacak kadar mütevazi bir bütçeye sahiptir. Hatta Fenerbahçe'yi kupadan elediğimiz zaman haberciler yazdı. Fenerbahçe'nin bir oyuncusunun maliyetinin altında bir maliyetle 1 yılı tamamlıyor Ümraniyespor. Bu veçhesiyle de olaya tebrik gözüyle bakmak lazım. Yarı finalde hangi takımla karşılaşacağız, göreceğiz. Kasımpaşa - Akhisar mücadelesinden galip gelecek takımla oynayacağız. İnşallah yine gülen biz oluruz ve final oynarız" dedi.



"Arkadaşlarımızın gayretleri takdire şayan"



Dipten yukarıya doğru çıkışı sırasında Ümraniyespor'u hep motive etmeye çalıştığını söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniyespor'la Barcelona'nın oynayacağı günleri göreceğiz, diyordum. Barcelona burada bir semboldü. Yani Süper Lig'in de ötesinde, Avrupalara açılacak bir Ümraniyespor'un ufkunu çizmeye çalışıyorduk. Süper Lig'e çıkamadık ama belki nasip olursa final oynayarak UEFA Kupası için Avrupa'ya gitmek nasip olur. Bu da Ümraniyespor'un bir hikayesi olur. Ben başta kulüp başkanı Recep kardeşime teşekkür ediyorum ve kulübün ihtiyaçlarının karşılanması konusunda inanılmaz bir performans sergileyen başkan yardımcımız Ejder Bey'e çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın her birinin başarıları ve gayretleri takdire şayandır. Futbolcularımızı, teknik direktörümüzü tebrik ediyorum. Her biri amatör ruhla, profesyonelce iş yaptılar ve bu günleri gördük. Ben spor camiasına böyle centilmen bir takım kazandırdığımız için de mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Centilmen diyorum, çünkü 15 yıl boyunca bir stratejimiz oldu. Bize misafir gelen bütün takımlara, bizi yenmiş olsalar dahi hep misafir muamelesi yaptık ve onlara ikramda bulunduk. Bizim stadımızda kötü gösteri olmayacak diye bir ilkemiz vardı ve bunu da hassasiyetle takip ettik. Sadece futbolcumuzu belli bir disipline kavuşturmakta değil, aynı zamanda taraftarımızı da belli bir disipline getirmek yolunda gayretimiz oldu. İnşallah daha güzel onların olsun" ifadelerini kullandı.



"Mütevazi bütçelerle çalışıyorlar"



Ümraniye Belediyesi'nin 15 yılda çok önemli projeleri olmasına rağmen kamu kuruluşlarına 5 kuruş borcu olmadığının altını çizen Başkan Hasan Can şu açıklamalarda bulundu: "Ümraniyespor için de hep aynı şeyi söyledim arkadaşlara. 'Ne yaparsanız yapın, ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Borç yiğidin kamçısı değildir' dedim. Borç yapmayın, borç sizi esir alır. Onlar da hep borçsuz yürümeyi ilke edindi. Şu anda onların da 5 kuruş borcu yoktur. Çok da mütevazi bütçelerle çalışıyorlar. Ama mütevazi de olsa disiplinsiz giderse borçları olur. Bunun profesyonel bir lig olması hasebiyle, belediye bünyesinden ve devlet bütçesinden katkı sağlamamız mümkün değil. Tamamen hayırseverler ve sponsorlar vasıtasıyla yürüyen bir iş. Dolayısıyla sponsorlarımıza, katkıda bulunan Ümraniyelilere çok teşekkür ediyorum. Türkiye Kupası'nda '4 büyükler' dediğimiz takımların iki tanesiyle karşılaştık. İkisi de elendi. Yarı finalde karşılaşacağımız muhtemel takımlar içinde Beşiktaş ya da Galatasaray yok. Finale çıkarsak inşallah ve finalde de rakibimiz Galatasaray olursa, o zaman yensek de, yenilsek de fark etmiyor. Yensek de, yenilsek de Avrupa'ya gideceğiz. Ümraniye için hayal ettiğimiz, 'Ümraniye-Barcelona maçını hayal ediyorum' dediğim batıyı, Avrupa liglerini ifade eden bir semboldü. Finalde oynar ve finalde Galatasaray'ı yenersek daha da güzel olur ama yenilsek bile UEFA'ya gitme şansı Ümraniye'nin olacak. İnşallah rabbim bunu da nasip eder diye dua ediyorum." - İSTANBUL

