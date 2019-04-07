Ümraniyespor - Hatayspor: 0-0
11 dakika önce
STAT: Ümraniye BelediyesiHAKEMLER: Özgür Yankaya, Gökhan Memişoğlu, Cem ÖzbayÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 30 Uğur Aygören), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk.
STAT: Ümraniye
Belediyesi
HAKEMLER: Özgür Yankaya
, Gökhan Memişoğlu
, Cem Özbay
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş (Dk. 30 Uğur Aygören), Appindangoye, Tarık Tekdal, Dialiba, Serkan Göksu
, Muhammed Gönülaçar, Vasilogiannis (Dk. 59 Bahadır Taşdelen
), Recep Aydın
, Emircan Altıntaş
, Atabey Çiçek
(Dk. 78 Leandrinho)
HATAYSPOR: Akın Alkan
, Murat Paluli
(Dk. 42 Mehmet Tayfun
Dingil), Yusuf Abdioğlu
, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez
, Nimaga, Selim Ilgaz
, Gökhan Karadeniz
(Dk. 66 Hamza Gür
), Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın
(Dk. 75 Tom)
SARI KARTLAR: Recep Aydın (Ümraniyespor) - Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez (Hatayspor
)
Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Ümraniyespor ile Hatayspor golsüz berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:42 Kaynak: DHA
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