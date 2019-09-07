Ümraniyespor hazırlık maçı
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Beşiktaş, Ümraniyespor hazırlık maçından görüntüler İSTANBUL - Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:57 Kaynak: AA
Beşiktaş, Ümraniyespor hazırlık maçından görüntüler İSTANBUL - Beşiktaş, Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı.
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