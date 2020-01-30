Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor

Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

16 dakika önce

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

Cesar Grup Ümraniyespor'un 24 yaşındaki yeni transferi bu sezon NK Domzale'yle 24 maça çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul, Slovenya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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