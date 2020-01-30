Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı
16 dakika önce
TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:36 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, Slovenya'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.
Cesar Grup Ümraniyespor'un 24 yaşındaki yeni transferi bu sezon NK Domzale'yle 24 maça çıktı.
Son Dakika Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Hep birlikte başarıya ulaşacağız İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçti: Kayak yapmak zil takıp oynamak değil Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı Tuba Büyüküstün, hamam sahnesiyle Rise of Empries Ottoman'a damga vurdu