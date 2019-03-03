Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor Karabükspor'u 3 Golle Geçti

Ümraniyespor Karabükspor'u 3 Golle Geçti

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

Ümraniyespor Karabükspor'u 3 Golle Geçti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sağ kanattan Emircan'ın ortasında, Karabüksporlu Hüseyin Topbaş ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

44. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Atabey Çiçek, Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi. 53. dakikada serbest vuruş kazanan Ümraniye'de Recep'in ortasına Merthan gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı. 60. dakikada Leandrinho'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vasilogiannis'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Dönen topu Vasilogiannis, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0 68. dakikada gelişen Karabük atağında sağ çaprazda topla buluşan Batuhan'ın şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. Dönen topu Toykan tamamlamak istedi ancak Burak bu pozisyonda da geçit vermedi. 88. dakikada Ümraniyespor'da Emircan rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanı dışında çektiği şutta topu filelerle buluşturdu. 3-0

---KÜNYE---

Stat: Ümraniye Belediyesi Hakemler: Cihan Aydın xx, Deniz Turgut xx, Hakan Karabalcık xx Ümraniyespor: Burak xx, Uğur Aygören xxx, Tarık Tekdal xxx, Merthan xxx, Gökhan Lale xxx, Serkan Göksu xxx, Recep Aydın xxx, Leandrinho xx (Timur Temeltaş dk. 79 x), Madinda xx (Bahadır dk. 70 xx), Emircan Altıntaş xxx, Atabey Çiçek xx (Vasilogiannis dk. 45+2 xxx) Yedekler: Metin, Alaadin, Appindangoye, Diabang Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Fatih Tultak xx, Can Sıkılmaz xx, Berkay Yılmaz xx, Fatih Kızılay xx (Berk dk. 84 ?), Hüseyin Topbaş xx, Toykan xx (Cihan Aydın dk. 75 x), Emre Eser xx, Ahmet Karadayı xx, Oğuz Eken xx (Arif dk. 80 ?), Batuhan Kurt xx Yedekler: Furkan, Abdullah Sezgin, Sezer, Melih Berat Teknik Direktör: Taner Öcal Goller: Hüseyin Topbaş (dk. 18 k.k.), Vasilogiannis (dk. 60), Emircan (dk. 88) (Ümraniyespor) Sarı kartlar: Emircan (Ümraniyespor), Toykan, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Fatih, Güncel
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