Ümraniyespor Maçında Kırmızı Kart Gören Fenerbahçeli Oyuncu Martin Skrtel, Pfdk'ya Sevk Edildi.
2 saat önce
IHAAW164006-SPO/25-01-2019- Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel, PFDK'ya sevk edildi.
IHAAW164006-SPO/25-01-2019
- Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel
, PFDK
'ya sevk edildi. 25.01.2019 16: 40: 06 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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