Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor Maçında Kırmızı Kart Gören Fenerbahçeli Oyuncu Martin Skrtel, Pfdk'ya Sevk Edildi.

Ümraniyespor Maçında Kırmızı Kart Gören Fenerbahçeli Oyuncu Martin Skrtel, Pfdk'ya Sevk Edildi.

2 saat önce

IHAAW164006-SPO/25-01-2019- Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel, PFDK'ya sevk edildi.

Ümraniyespor Maçında Kırmızı Kart Gören Fenerbahçeli Oyuncu Martin Skrtel, Pfdk'ya Sevk Edildi., System.String[]
IHAAW164006-SPO/25-01-2019

- Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli oyuncu Martin Skrtel, PFDK'ya sevk edildi. 25.01.2019 16: 40: 06 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Martin Skrtel, Spor
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