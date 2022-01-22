Ümraniyespor-Menemenspor maçının ardından - Dilaver Mutlu - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a deplasmanda 2-1 yenilen Nasadoge Menemenspor'un teknik direktörü Dilaver Mutlu, maçın hakemi Burak Pakkan'ı eleştirdi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mutlu, "MHK'den bir ricamız olacak. Burak hoca bu sezon dördüncü maçımıza geldi. Her maçımızda sıkıntılar yaşadık. İstanbulspor maçında 5 metre ofsayttan gol yiyip, son saniye golüyle kaybetmiştik. Artık aynı hakemlerle oynamak istemiyoruz. MHK'nin elinde başka hakemler de vardır diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Mutlu, "Ümraniyespor'la son derece zor bir maç olacağını biliyorduk, öyle de oldu. Kaç haftadır maç kazanamamıştık. Bu maçtan puan almak istiyorduk. Ümraniye ilk yarıyı bizden daha iyi oynadı, golü de buldu. İkinci yarıda baskı yaptık. Berabere de bitebilirndi ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Ümraniyespor'u tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.