Ümraniyespor, Riad Nouri'yi kadrosuna kattı
22 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Cezayir asıllı Fransız futbolcu Riad Nouri'yi renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:33 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Cezayir
asıllı Fransız futbolcu Riad Nouri'yi renklerine bağladı.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
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