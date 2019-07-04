Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, Riad Nouri'yi kadrosuna kattı
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Ümraniyespor, Riad Nouri'yi kadrosuna kattı

22 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Cezayir asıllı Fransız futbolcu Riad Nouri'yi renklerine bağladı.

Ümraniyespor, Riad Nouri'yi kadrosuna kattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Cezayir asıllı Fransız futbolcu Riad Nouri'yi renklerine bağladı.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:33 Kaynak: AA
Cezayir, Spor
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