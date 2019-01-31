Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, Sezer Özmen'i Kadrosuna Kattı

Ümraniyespor, Sezer Özmen'i Kadrosuna Kattı

44 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.

Ümraniyespor, Sezer Özmen'i Kadrosuna Kattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.

Ümraniyespor Kulübünün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Sezer Özmen ile sözleşme imzalamıştır." denildi.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'da hiçbir resmi müsabakada forma giymedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Sezer Özmen, Spor
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