Ümraniyespor, Sezer Özmen'i Kadrosuna Kattı
44 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, son olarak Adana Demirspor
forması giyen savunma oyuncusu Sezer Özmen
'i kadrosuna kattı.
Ümraniyespor Kulübünün, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Sezer Özmen ile sözleşme imzalamıştır." denildi.
Geride kalan sezonun ikinci yarısında ayağı kırılan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezonun ilk yarısında Adana Demirspor'da hiçbir resmi müsabakada forma giymedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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