Ümraniyespor, sportif direktör Ergün Keleş ile sözleşme yeniledi
19 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sportif direktör Ergün Keleş ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sportif direktör Ergün Keleş ile sözleşme yeniledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:02 Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamada, Ergün Keleş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Ergün Keleş, Ümraniyespor'da 9 sezondur sportif direktörlük görevini sürdürüyor.
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