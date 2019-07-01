Ümraniyespor, sportif direktör Ergün Keleş ile sözleşme yeniledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sportif direktör Ergün Keleş ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, sportif direktör Ergün Keleş ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ergün Keleş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Ergün Keleş, Ümraniyespor'da 9 sezondur sportif direktörlük görevini sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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