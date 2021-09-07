Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Napoleoni'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.
Türkiye'ye Şubat 2016'da gelen Napoleoni, 115 Süper Lig karşılaşmasında 18 gol attı.
Kaynak: AA
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