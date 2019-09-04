Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti
6 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:40 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
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