Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti
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Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı kadrosuna kattı.

Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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