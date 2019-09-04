Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti
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Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti

4 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:14 
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