Ümraniyespor, Taha Cengiz Demirtaş'ı transfer etti
4 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen 25 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 08:14
Galatasaray, yeni transferleri için imza töreni düzenledi Martin Linnes'in eşinden Galatasaray taraftarını üzen paylaşım! Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı! Bayram Tutumlu'dan flaş iddia: Galatasaray, Monaco'ya el altından para verdi