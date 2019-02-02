Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor Tek Golle Kazandı

Ümraniyespor Tek Golle Kazandı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Ümraniyespor Tek Golle Kazandı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada sağ taraftan Guido Koçer'in içeri çevirdiği topa kale önünde Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 34. dakikada sol taraftan Sebahi'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Akabueze'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 72. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Leandrinho'nun ortasında altıpas noktasında Recep topu kontrol etti ve pasını Atabey'e aktardı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

---KÜNYE---

Stat: Ümraniye İlçe Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Özgür Ertem xx, Ali Tuna xx Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Alaaddin Okumuş xx, Merthan Açıl xx, Tarık Tekdal xx, Yasir Subaşı xx, Serkan Göksu xx, Muhammed Gönülaçar xx (Appindangoye dk. 86 ?), Vasilogiannis xx (Atabey dk. 65 xxx), Bahadır Taşdelen xx (Dialiba dk. 46 x), Recep Aydın xx, Leandrinho xx Yedekler: Metin Erol, Bilal Parlak, Timur Temeltaş, Madinda Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Hayrullah Bilazer xx, Burak Bekaroğlu xx, Ümit Kurt xx, Ufuk Budak xx, İshak Çakmak xx, Akabueze xx, Mustafa Durak xx (Umut Gündoğan dk. 78 x), Guido Koçer xx (Mutlu Güler dk. 66 x), Sebaihi xx, Özgür Can Özcan xx (Batuhan Altıntaş dk. 78 x) Yedekler: Gökhan Köstereli, Diarra, Dimov, Burak Asan Teknik Direktör: Orhan Kaynak Gol: Atabey Çiçek (dk.72) (Ümraniyespor) Sarı kartlar: Ufuk Budak (Boluspor) Leandrinho, Burak Öğür (Ümraniyespor)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:46 Kaynak: İHA

Atabey, Boluspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Göztepe'yi 2-0 Mağlup Etti Rıdvan Dilmen, Sadık'ı Sakatlayan Göztepeli Jerome'a Yüklendi

Fenerbahçe'de Son Haftaların Formda İsmi Nabil Dirar'dan Dikkat Çeken Ersun Yanal Sözleri Medipol Başakşehir, Akhisar Deplasmanında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 17:27:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor Tek Golle Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]