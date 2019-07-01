Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi
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Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.

Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde, başkan Recep Yoğurtçu ve sportif direktör Ergün Keleş de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:39 Kaynak: AA
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