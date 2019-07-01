"Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi" başlıklı haberimizin son...

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:00 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek
ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde, başkan Tarık Aksar ve sportif direktör Ergün Keleş de yer aldı.
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