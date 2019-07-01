Son Dakika Haberleri: "Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi" başlıklı haberimizin son...
Son Dakika Spor Haber

"Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi" başlıklı haberimizin son...

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde, başkan Tarık Aksar ve sportif direktör Ergün Keleş de yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:00 Kaynak: AA
Ahmet Taşyürek, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diagne'den son dakika transfer açıklaması Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh transferini resmen açıkladı Arda Turan'dan göbek açıklaması Beşiktaş'ın Visca planı! 3 oyuncu artı 3 milyon euro

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 15:55:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi" başlıklı haberimizin son...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]