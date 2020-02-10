Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini... - Son Dakika Spor

Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini...

6 saat önce

Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini..., System.String[]

Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Ahmet Taşyürek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile görüşmelere başladı
Sergen Yalçın, İstanbul gecelerinde Melisa Şalgam ile görüldü Aykut Kocaman, Konyaspor tesislerinden gözyaşlarıyla ayrıldı Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]