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Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini...
6 saat önce
Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:29 Kaynak: İHA
Ümraniyespor, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. - İSTANBUL
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