Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Kopuk kopuk oynadık" - Son Dakika

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Kopuk kopuk oynadık"

10.12.2020 16:32

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Kopuk kopuk oynadık" Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "İyi oyunumuzu sürdürüyoruz" Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Boluspor mağlubiyeti sonrası, "Kopuk kopuk oynadık, mesafe çok büyüdü, çok fazla üretmedik, rakibe çok fazla...

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: "Kopuk kopuk oynadık"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: "İyi oyunumuzu sürdürüyoruz"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Boluspor mağlubiyeti sonrası, "Kopuk kopuk oynadık, mesafe çok büyüdü, çok fazla üretmedik, rakibe çok fazla pozisyon verdik" dedi. Seriye devam ettikleri için mutlu olduklarını belirten Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer ise, "Üstüne koyarak devam ediyoruz ve mutluyuz" açıklamasını yaptı.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maalesef kendi sayımızdan yenildiğimiz Boluspor mücadelesinden istediğimiz neticeyi alamadık. Aslında geçen hafta Bursa galibiyetiyle bir moral yakalamıştık. Oyun kalitesine de ulaşmıştık. Onun moraliyle bugünkü müsabakaya hazırlandık. Rakibimizi de iyi analiz etmiştik. İlk yarı oyunun genelinde bölüm bölüm iyi oynadığımız anlar oldu ama oyuna genel anlamda hükmedemedik. Oyun üstünlüğümüzü kuramadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Belki ilk yarı sonunda penaltıyı değerlendirebilsek ikinci yarı farklı motivasyonla çıkabilirdik. Penaltıyı kaçırdıktan sonra devre arasına gittik. İkinci yarıda oyuncularımın performansından çok memnun değilim. Kopuk kopuk oynadık, mesafe çok büyüdü, çok fazla üretmedik, rakibe çok fazla pozisyon verdik. Neticesinde de mağlup olduk. Bundan sonraki maçlara daha iyi hazırlanarak buradan iyi sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

Erginer: "Üstüne koyarak devam ediyoruz"

Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer ise, "Üst üste kazandığımız iki maçtan sonra bu maç çok önemliydi. Hem çıkışımızı devam ettirmek hem de deplasmandaki ilk galibiyetimizi almak istiyorduk. Oyunda da bir standart yakalamak istiyoruz. Sonuçlarda da standart yakalamak istiyoruz. Maç istediğimiz gibi geçti. Maçın zor olacağını biliyorduk. Bunu oyuncularıma da ifade etmiştim. İyi hazırlandık maça. Bulduğumuz pozisyonları da değerlendirdik. Baktığımızda genel anlamda üstün olduğumuz taraflar var, Ümraniye'nin iyi olduğu anlar da var. Bu maçtan çıkaracağımız derseler de var. İyi oyunumuzu sürdürüyoruz. Üç haftadır gol yemiyoruz. Üstüne koyarak devam ediyoruz ve mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Kopuk kopuk oynadık
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Kopuk kopuk oynadık
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Kopuk kopuk oynadık
Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: Kopuk kopuk oynadık

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar: 'Kopuk kopuk oynadık' - Son Dakika Spor


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