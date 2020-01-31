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Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı.
6 saat önce
Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:48 Kaynak: İHA
Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı. - İSTANBUL
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