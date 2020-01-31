Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı. - Son Dakika Spor

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı.

6 saat önce

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı.

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı., System.String[]

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Fıratcan Üzüm'ü kiraladı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:48 Kaynak: İHA
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