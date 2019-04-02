Ümraniyespor'un Konuğu Akhisarspor
1 saat önce
Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak.
Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Akhisarspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Eşleşmenin rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü Akhisar'da oynanacak.
Ümraniyespor, son 16 turunda Fenerbahçe'yi, çeyrek finalde de Trabzonspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:03 Kaynak: AA
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