Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna kattı
30 dakika önce
Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci Veysel Sapan'ı transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:14 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci Veysel Sapan'ı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaleci Veysel Sapan'ın Bayrampaşa
'dan kulübümüze transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, genç oyuncuya renklerimiz altında nice zaferler dileriz." denildi.
Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi.
Son Dakika! Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!
Vedat Muriç: Fenerbahçe çocukluk hayalim
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu
Cengiz Ünder'in ekibi Roma, Abdülkadir Ömür'ü istiyor