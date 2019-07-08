Son Dakika Haberleri: Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna kattı
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Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna kattı

30 dakika önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci Veysel Sapan'ı transfer etti.

Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna kattı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci Veysel Sapan'ı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaleci Veysel Sapan'ın Bayrampaşa'dan kulübümüze transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, genç oyuncuya renklerimiz altında nice zaferler dileriz." denildi.
Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:14 Kaynak: AA
Bayrampaşa, Spor
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