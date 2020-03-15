Umre'de dönen bir kişide virüs tespit edildi - Son Dakika

Umre'de dönen bir kişide virüs tespit edildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını belirterek, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını belirterek, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz. Son 1 haftada dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş sıfır risk anlamına gelmez" dedi.
(Neşra Durmaz/İHA)
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