Umre'de dönen bir kişide virüs tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umre'de dönen bir kişide virüs tespit edildi - Son Dakika

Umre'de dönen bir kişide virüs tespit edildi

27 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını belirterek, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz" dedi.

Umre'de dönen bir kişide virüs tespit edildi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada umreden dönen bir vatandaşın testinin pozitif çıktığını belirterek, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Umreden yeni döndüyseniz 14 gün kuralına uymanızı ısrarlar istiyoruz. Son 1 haftada dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş sıfır risk anlamına gelmez" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı

Son Dakika Haberleri
00:35 Kar yağışı
00:21 Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi: 2'si çocuk 4 yaralı
00:20 Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası görüldü
00:19 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:18 Yemen Hükümeti, Kovid-19 nedeniyle ülkedeki havaalanlarında uçuşları askıya aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 00:38:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Umre'de dönen bir kişide virüs tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]