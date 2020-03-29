Umre'den gelenlerin yerleştirildikleri yurtlarda karantina süresi sona erdi - Son Dakika

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Umre'den gelenlerin yerleştirildikleri yurtlarda karantina süresi sona erdi
6 saat önce
Umre'den gelenlerin yerleştirildikleri yurtlarda karantina süresi sona erdi.
Umre'den gelenlerin yerleştirildikleri yurtlarda karantina süresi sona erdi
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:51 Kaynak: DHA
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