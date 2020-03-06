Umre dönüşü gözlem altına alınan çiftte koronavirüse rastlanmadı - Son Dakika

KARABÜK'te, Umre ziyareti sonrası öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Yapılan tahliller sonucu, çiftte koronavirüse rastlanmadı.

Karabük Valiliği, öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran ve Umre ziyaretinde bulunmaları nedeniyle, önlem amaçlı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan çiftin numunelerinin negatif çıktığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle: "28 Şubat tarihinde Umre ziyaretinden dönen ve öksürük şikayeti nedeniyle koronavirüs hastalığı şüphesiyle tedbir amaçlı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasında gözlem altına alınan iki hastamızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarı'nda yapılan tahlilleri temiz çıkmış olup, hastalarımız taburcu edilmiştir. İlimizde şu anda koronavirüs hastalığı şüphesi ile takip edilen hastamız bulunmamaktadır."